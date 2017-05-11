台中南區美村路崇倫街地下道 19日封閉
台中鐵路高架化後，市區部分地下道接連施工、封閉，南區美村路地下道、崇倫街機車地下道，將自119日上午9時起封閉施工，進行地下道填平及平面道路闢建等工程，請鐵路工程局中工處提醒民眾配合改道通行。
鐵工局中工處指出，美村路地下道預定封閉施工期間至今年10月，原利用該地下道往來三民西路及復興路之車輛，須改道行駛，建議由南往北車輛改道復興路二段，右轉忠明南路，再右轉三民西路，左轉進入美村路二段。
而由北往南車輛建議改道三民西路，右轉五權路（或右轉樂群街接三民路），再右轉復興路二段，左轉進入美村路二段。
美村路地下道封閉施工期間，受影響之公車路線為台中客運60路線，半平厝之站牌移設至三民西路上設置臨時站牌。
另外，崇倫街機車地下道封閉施工期間，原利用該地下道往來建國南、北路之車輛，建議改道至緊鄰之新闢西川一路行駛。
(中時)
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