台中南區美村路崇倫街地下道 19日封閉

台中鐵路高架化後，市區部分地下道接連施工、封閉，南區美村路地下道、崇倫街機車地下道，將自119日上午9時起封閉施工，進行地下道填平及平面道路闢建等工程，請鐵路工程局中工處提醒民眾配合改道通行。

鐵工局中工處指出，美村路地下道預定封閉施工期間至今年10月，原利用該地下道往來三民西路及復興路之車輛，須改道行駛，建議由南往北車輛改道復興路二段，右轉忠明南路，再右轉三民西路，左轉進入美村路二段。

而由北往南車輛建議改道三民西路，右轉五權路（或右轉樂群街接三民路），再右轉復興路二段，左轉進入美村路二段。

美村路地下道封閉施工期間，受影響之公車路線為台中客運60路線，半平厝之站牌移設至三民西路上設置臨時站牌。

另外，崇倫街機車地下道封閉施工期間，原利用該地下道往來建國南、北路之車輛，建議改道至緊鄰之新闢西川一路行駛。

(中時)