草屯商工老師陳永正 榮獲杏壇芬芳獎
草屯商工老師陳永正，當了13年的指導教練與籌劃電腦繪圖社團，參加全國初、決賽和工科賽，獲2金1銀2銅2優勝，並曾獲選南投縣社會優秀青年代表和103年傑出工業職業教育人員金鐸獎的教學獎殊榮，今天又傳來榮獲杏壇芬芳獎，讓全校師生都同感榮耀與振奮。
榮獲杏壇芬芳獎的陳老師，他說，回想在與選手們一起打拼的歲月當中，相當珍惜與把握指導的每一刻，希望這樣的過程都能成為人生美好的回憶。
尤其每當想起草創團隊時的窘境，常不禁的感嘆當年的資源匱乏，如今看到現在選手們的優異表現，也足以讓他知足和珍惜了。
他說，他常想，人的一生中，到底能有多少次機會，可以因為自己而成就他人，想起自己初任教師時的那股熱忱，直到現在依然未曾稍停，心中自是無限感恩！
陳老師長年陪著孩子們奮鬥，他說，是堅持也好，是責任也好..，一切的一切都是那樣的真實。13年來，常與學生在檢討時間互相勉勵著，學習技能就是要像史詩般的奮戰不懈，沒所謂的閒，只有所謂的忙，盡情轟轟烈烈的接受學習，進而享受成長喜悅與果實！
時間一晃13年了，陳老師說，何等榮耀能為這個國家和技職教育貢獻一己心力；千言萬語自是難以表達此刻心情，也盼這得獎背後的故事，能帶給正困頓或正疑惑的孩子們走出來，正向面對未來，如此，個人得獎的效益就更大了。
(中時)
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