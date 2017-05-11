府方急澄清：總統是鼓勵大家「大聲講」

總統蔡英文今(11)上午接見「第24屆全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎」得獎人提到，「有人說，我執政為什麼街上那麼多人、聲音那麼大，我的意思是說，你有事情就大聲講嘛，但是，我聽到了以後就不用再繼續那樣大聲了」。

總統府下午隨即解釋，蔡總統是鼓勵大家「大聲講」勇於表達意見，而作為政府就要把人民聲音聽進去，並開始解決人民的問題，這樣人民未來就可以不用大聲訴求。

總統府表示，蔡總統的意思很清楚，就是以今天談到長照為例，她鼓勵大家「大聲講」勇於表達意見，而作為政府就要把人民聲音聽進去，並開始解決人民的問題，這樣人民未來就可以不用大聲訴求。

總統府指出，這也是為什麼蔡總統在談話中特別強調，政府各級機關必須要讓人民有一個非常通暢的管道可以表達意見。人民意見更容易被政府聽到並認真來解決，人民就不必每次都需要大聲講。

(中時)