高市18人獲保德信青少年志工菁英獎
今年「第17屆保德信青少年志工菁英獎」名單揭曉，高雄市有18名青少年志工及3所楷模學校獲獎，其中道明高中學生黃繻霈獲全國菁英獎；她參與柬埔寨國際志工服務，有感於當地長年缺乏水電資源，發起募太陽能LED燈送柬埔寨，目前已資助330個窮困家庭，讓他們能擁有光明的夜晚。
今年保德信青少年志工菁英獎選拔，高市有707位青少年參加，有18位獲獎，除了黃繻霈勇奪全國僅8名的「全國菁英獎」外，高英工商黃靖哲、中山工商許裴岑、復華高中蕭郁蓁、高師大附中劉洛安等4位獲得「傑出志工獎」；立志高中李紫綾、文山高中曾至信等13位獲得「奉獻獎」。
黃繻霈於國二首度到柬埔塞當國際志工9天，看到當地的落後，入夜後一片漆黑，孩子的學習被迫中止，回來後問自己「可以為他們做什麼？」；她和念中山醫學大學的姊姊黃繻嫺及朋友共同發起「Light Love小太陽計畫」，募集安全又環保的太陽能LED燈，目前已資助330個窮困家庭共410盞燈。
黃繻霈先後到柬埔塞6次，今年暑假將第7次前往，將再贈送90盞LED燈；她說，曾有與孫女相依為命的奶奶，接到LED燈後喜極而泣，因為「晚上有燈，孫女可以多念些書」，令她動容。
高雄市社會局長姚雨靜、教育局主任秘書游淑惠及保德信青少年基金會董事長黃大洲，今天在高雄市社會局志願服務資源中心表揚18位獲獎的青少年志工及3所楷模學校，肯定青少年志工的奉獻精神，將志工服務注入熱忱與創意，在不同的角落發光發熱。
(中時)
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