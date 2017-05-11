闖空門路口監視畫面露餡

張嫌闖空門以為神不知鬼不覺，誰料被路口監視器拍下身影，遭警查獲。(許素惠翻攝)

雲林縣張姓古坑鄉民趁屋主不在闖空門，屋主返家後發現物品遺失報警，由於屋主家沒有保全監視器，查緝受阻，警員林玉萍於是調閱周邊路口監視器，發現張嫌涉嫌重大，通知他到案，他原本否認犯案，經出示路口監視器畫面始坦承，被依竊盜罪嫌函送法辦。

(中時)