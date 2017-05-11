李妍憬出庭 批打人運將該受法律制裁

李妍憬要求打人司機應受到制裁。（圖／中時資料照片，張祐銘攝）

本名李妍謹的藝人李姸憬，去年10月30日凌晨，在北市東區參加萬聖節狂歡派對後，和女性友人劉謙柔帶著醉意搭小黃離開，因不滿運將賀業輝急煞又猛催油門，讓2人想嘔吐，與運將當街上演全武行，台北地方法院今(11)日單獨傳喚李妍憬出庭，在賀表明不願和多後，她也改變要求和的態度，當庭說，許多網友都說坐賀的車曾發生糾紛，賀應該接受法律制裁。

李妍憬說，對檢方起訴她打人、罵髒話，她全部認罪，只希望法官能從輕量刑。她說，案發當天她坐排班車，搭上了賀的車，是有喝酒，但沒喝醉。因賀超速又緊急煞車，她問是否故意，賀就大聲咆哮，她和友人劉謙柔很害怕，請賀停車；後想拿手機拍攝衝突畫面，於是將錢包忘在車上，賀不讓她拿，還要開車逃逸。

李妍憬強調，賀又高又壯，她不想跟他衝突，但賀推她撞車門，還將她推倒在地，才脫下馬靴與賀保持距離，「我是正當防衛」，且知道認罪後會判有罪，先前會提無條件和解、不願賠錢，是有網友都說坐賀的車曾發生糾紛；如果賠錢，賀還是會做同樣的事，她也沒有辦法對社會交代，「直白地說，賀就是要錢」。法官上周已單獨傳訊賀業輝出庭，賀還是堅稱無罪且不願與李和解。

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(中時)