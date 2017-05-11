宛如山區超商 陳安琪獲雲嘉南分署最佳就服員肯定

陳安琪近4年來媒合近700個民眾就業，獲雲嘉南分署最佳就服員肯定。(曹婷婷攝)

南化區是全台僅存幾個沒有便利商店的地方，但卻有一位比擬超商的就服員－陳安琪！陳安琪自102年投入勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心就服員，深入山區幫助民眾謀職，近4年來服務約1200人，媒合近700個民眾就業，被譽為比超商還暖心。

41歲安琪說，看到年齡大的求職者，就像自己的長輩、看到急著找工作的爸爸媽媽，就想到小時候辛苦工作的父母，更能讓體會為了家庭、兒女想找一份工作的焦急，所以她耐心引導酗酒成痴的大叔、協助更生人找到合適工作。

另，她也以女性獨俱的溫柔與山區媳婦的同理心，深入了解當地婦女與新住民的心聲，發掘個案需求，並成立「山區婦不愁聯盟社群」line群組，交流工作職域與生活訊息，讓山區女性有一個平台抒發自己的情緒，互助互援。

她說，服務個案常遇見讓人印象深刻案例，57歲單親媽媽阿芬，嫁來山區不到幾年，先生便離家，拋下兒女及年邁公婆，阿芬10多年守著這個家，卻遲未與失聯的老公辦離婚，很多補助無法取得，她深入了解才發現，原來阿芬要留給孩子一個希望，也許有一天爸爸會回來。

53歲阿敏原本從事電腦繪圖工作，因年紀大、眼力不佳，無法再從事原本工作，來南化就服台尋職，安琪發現阿敏有手作天賦，鼓勵阿敏參加3D立體手藝職訓課程，目前，阿敏除了習得一技之常創作商品於網路販售，並在台灣產業服務基金會兼任老師。

安琪表示，雖然能做的有限，但看到斗笠下大嬸的眼神、單親爸爸厚繭雙手的感恩，覺得自己真的很有福氣，何其有幸能助人助己！

她在今年獲得勞動部勞動力發展署雲嘉南分署最佳就服員的肯定，她說，未來他仍會秉持幫助求職民眾有一份工作，因為，有工作後才有能力愛人，有能力愛人，對人生及生命才會充滿希望。

(中時)