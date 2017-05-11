看見紅藜價值 醫院治療師回鄉種植

張誌紜辭掉做了17年的醫院治療師工作，回鄉種植原住民傳統作物紅藜。（潘建志攝）

家住屏東三地門的張誌紜，辭掉做了17年的醫院治療師工作，回鄉種植原住民傳統作物紅藜。近年來因興起養生風，曾經被人遺忘的紅藜又再度熱門起來，她和家人在傳統土地上種植，並和大廠商簽訂契約，穩定供貨，希望發揚紅藜的價值。

張誌紜從小就在紅藜田長大，小時候長輩到田裏採收回來曬乾，她得在穀場內顧著，避免下雨淋溼，不能出去玩讓她對這種作物非常厭惡。沒想到前幾年因屏科大教授研究出紅藜營養成分高，一夕暴紅，她又和這種童年最討厭的作物結緣。

她辭職回鄉後，把家族親戚全召集來，將全部10幾公頃，原來種植小米、花生、芒果的田地，全部改種紅藜。原本親戚還很懷疑，但訂單源源不斷進來，供不應求，連國外也有人下訂單，整個家族全部人力都投入產業。

她說，紅藜過去是原住民最佳釀酒的酵母，有段時間她不了解其價值，現在她知道奶奶之前堅持種植紅藜的真正原因，也希望讓世人都能看到這種傳統作物的價值。

農糧署南區分署長姚志旺說，紅藜曾經是原住民部落用途最廣的作物，也曾被人遺忘，在專家建議及部落族人復育及推動下，現在紛紛投入發展，讓年輕的一輩回鄉，為部落帶來新生機。

(中時)