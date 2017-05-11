小朋友自製卡片謝北大警 所長直呼揪甘心

樹林區桃子腳國小9日前往三峽分局北大派出所參訪，隔日學童自製卡片感謝警員，童趣的文字與圖畫，讓警員直呼揪甘心。（吳堂靖翻攝）

樹林區桃子腳國小9日由老師帶隊60多名學童前往三峽分局北大派出所參訪，警員提供警用裝備、警用大型重機展示，小朋友興奮地搶著坐上警用大型重機車擺出各種姿勢拍照，對於防彈背心、手銬等用具也看得著迷。

令人驚喜的是，小朋友在參訪隔天寫了封卡片要送給警察，感謝「波麗士大人」協助參訪，充滿童真的畫作與文字，讓卡片一PO上網，就吸引千人點閱。

北大派出所所長謝宜峯表示，期待藉由學童參訪，培養小朋友健全的法治概念，並達到寓教於樂的效果，也謝謝小朋友們寫的可愛卡片，讓派出所同仁都非常感動！

(中時)