人瑞搭高鐵：怎麼那麼快！
斗南102歲人瑞鐘林秋菊當選模範母親，她79歲的兒子鐘榮林同時獲選孝悌楷模，一門雙喜鎮。雖已百餘嵩壽，鐘林阿嬤還能行動，唯耳力退化較嚴重，孝順的鐘榮林常帶媽媽到處玩，阿嬤搭高鐵覺得很新鮮，說「怎麼那麼快！」
鐘林秋菊是今年斗南模範母親最高齡者，鐘榮林回憶，父親病逝時他才10歲，兩個妹妹則只有7、2歲，30餘歲的母親守寡養大兄妹，辛酸無以形容。
母子同時獲模範母親及孝悌表揚不多見，斗南鎮長張勝雄特地登門道賀，稱讚母慈子孝，而且阿嬤又高壽，實在好福氣。
鐘榮林說，媽媽很喜歡出遊，他也常帶母親出去玩，幾年前的台北花博、桃園燈會，都有母子的足跡，在桃園工作的兒子說要開車南下載他們，被他拒絕，他陪著媽媽搭台鐵火車，媽媽興奮地直看窗外景色，幾小時的車程，神采奕奕，毫無倦容，今年在雲林的燈會，他也帶媽媽去看了兩次。
鐘榮林認為高鐵是新世紀的產物，一心一意想讓生於上世紀的母親也體驗，便帶著媽媽北上南下坐高鐵，媽媽覺得很新鮮說：「怎麼那麼快!」開心得不得了。
鐘榮林的孝順是最好的身教，2兒1女也一起孝順他和人瑞阿嬤，雖然各自在台北、高雄與台中成家立業，仍常常回鄉探望三老。
(中時)
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