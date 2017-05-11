人瑞搭高鐵：怎麼那麼快！

102歲人瑞鐘林秋菊（左二）當選模範母親，而79歲的兒子鐘榮林（左）則獲孝梯楷模，斗南鎮長張勝雄（右二）特地向母子恭賀，右為人瑞媳婦。（許素惠攝）

鐘榮林妻子（左）中風不良於行，他同時要照顧太太和102歲的母親（中），仍把生命中最重要的兩個女人照顧得很好。（許素惠攝）

102歲人瑞鐘林秋菊見有來客，開心地要兒子鐘榮林扶她起來迎客。（許素惠攝）

斗南102歲人瑞鐘林秋菊當選模範母親，她79歲的兒子鐘榮林同時獲選孝悌楷模，一門雙喜鎮。雖已百餘嵩壽，鐘林阿嬤還能行動，唯耳力退化較嚴重，孝順的鐘榮林常帶媽媽到處玩，阿嬤搭高鐵覺得很新鮮，說「怎麼那麼快！」

鐘林秋菊是今年斗南模範母親最高齡者，鐘榮林回憶，父親病逝時他才10歲，兩個妹妹則只有7、2歲，30餘歲的母親守寡養大兄妹，辛酸無以形容。

母子同時獲模範母親及孝悌表揚不多見，斗南鎮長張勝雄特地登門道賀，稱讚母慈子孝，而且阿嬤又高壽，實在好福氣。

鐘榮林說，媽媽很喜歡出遊，他也常帶母親出去玩，幾年前的台北花博、桃園燈會，都有母子的足跡，在桃園工作的兒子說要開車南下載他們，被他拒絕，他陪著媽媽搭台鐵火車，媽媽興奮地直看窗外景色，幾小時的車程，神采奕奕，毫無倦容，今年在雲林的燈會，他也帶媽媽去看了兩次。

鐘榮林認為高鐵是新世紀的產物，一心一意想讓生於上世紀的母親也體驗，便帶著媽媽北上南下坐高鐵，媽媽覺得很新鮮說：「怎麼那麼快!」開心得不得了。

鐘榮林的孝順是最好的身教，2兒1女也一起孝順他和人瑞阿嬤，雖然各自在台北、高雄與台中成家立業，仍常常回鄉探望三老。

(中時)