本土音樂大師吳晉淮姪欠稅280萬 遭管收

本土音樂大師吳晉淮的姪子吳崇銘，因喜歡田園生活，回到台南市下營區開民宿圓夢，卻因利用母親名義賣房未依規定申報，共欠稅280萬元，行政執行署台南分署查出吳有能力繳稅卻遲不繳稅，遂向法院聲請管收獲准。

台南分署調查，41歲吳崇銘，於102年間利用母親名義銷售學甲區房地，銷售價格600萬元，未依規定申報，經財政部南區國稅局佳里稽徵所查獲，核課特種貨物及勞務稅並裁處罰鍰合計329萬6千餘元，逾期未繳納，於105年3月間移送台南分署強制執行，至106年5月止尚欠繳280萬元。

台南分署調查發現，吳於103年12月接獲稅單後，卻於105年1月間斥資3000萬元，於下營區整地興建民宿「白沐屋」，以前妻名義登記並共同經營，吳還鍾情於骨董收藏，收購銅鍋、骨董老爺車、重機、骨董電話、鋼琴、樂器等作為民宿的裝飾品。

執行官更發現，「白沐屋」的訂房匯款帳戶於最近一年內，匯入金額高達118萬元，因訂金按房價50％收取，推算實際房費收入應高達236萬元，營收頗豐。

此外，吳還在臉書社團發起為弱勢民眾過年圍爐加菜活動，除夕即捐出100隻烤雞和100盒麵條，顯見資金寬裕，而且吳近2年內從郵局帳號提領存款金額也高達805萬元。

行政執行官10日傳訊吳崇銘到場說明，吳表示郵局存款805萬元係用在買車、償還借貸及酒店花費，並辯稱民宿係前妻經營與他無關，但行政執行官認為吳的存款未用來繳納稅款，反用於奢侈性開銷，且否認實際經營民宿意圖卸責，經留置後移送台南地方法院聲請管收，法官裁定准予管收，並解送台南看守所附設管收所。

(中時)