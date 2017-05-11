彰化社頭清水岩露營溫泉區 最快年底開張
最快年底彰化人就有溫泉可泡了！去年8月完工的社頭鄉清水岩溫泉遊憩區，近日終於招標成功，預計最快11月正式營運，11日下午彰化縣長魏明谷到營區視察，希望「清水岩溫泉」打響全台第一平地溫泉名號，帶動觀光。
打造彰化第一泉！縣府斥資2億元打造，園區佔地1公頃，包括2座大眾湯屋、4座露天風呂及溫泉餐廳等，去年8月完工後卻因600萬權利金過高多次流標；縣府經過連續招標6次，終於由社頭鄉的在地產業─地中海太陽能科技公司，以210萬元權利金得標，目前縣府與廠商雙方正在進行簽約點交作業，預計7月份簽約、11月開始正式開幕營運。
城觀處長田飛鵬指出，3月間已成功甄審進駐廠商，因此溫泉體驗設施自106年5月1日起交由獲選廠商接手認養維護，原本的泡腳池將繼續免費開放直到OT廠商正式進駐營運為止，業者還將另外斥資6000萬元興建個人湯屋。
魏明谷表示，清水岩溫泉是全台唯一的平地溫泉，彰化縣政府除了溫泉之外，也投資此園區為清水之森露營區，搭配田中高鐵站與台鐵集集支線的串聯，高鐵聯外道路十月正式通車，希望能夠成為帶動彰化東南角觀光遊憩的火車頭，帶動田中、社頭、二水的觀光發展，打造幸福東南角休閒遊樂園區。
(中時)
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