一起向毒品說不 板橋警組團校園反毒
校園反毒總動員！新北市板橋警分局今（11日）上午與「無毒世界基金會」一同前往板橋光華商職進行反毒教育宣導，偵查隊長林子翔更親身講解毒品危害，希望同學能勇敢拒絕毒品。
警方表示，近年來新興毒品盛行，各式「變種」毒咖啡包流入學生族群，讓家長相當擔憂，尤其是這些毒品通常都偽裝成可愛的Q版模樣，外表鮮豔亮麗，不但有各色惡魔咖啡包、梅錠、跳跳糖，許多更是用市面上隨手可得的現成包裝充填，讓人防不勝防。
板橋警分局偵查隊邀請對反毒相當有心得的「無毒世界基金會」講師林宸安，與偵查隊長一同前往光華商職對同學講解毒品危害。
隊長林子翔說，許多人初次嘗試毒品都是因為好奇，一旦沾染毒癮，錢花光了就去偷去搶，衍生更多治安問題，隊長更以近日摩鐵開毒趴致死的案例，勸同學別被毒品誘惑，警方也會透過查緝及宣導雙管齊下，希望徹底防制毒品入侵校園。
講師林宸安說，他多年在校園反毒經驗，令他印象最深刻的就是曾經有同學下課才剛拿到毒品，但因為聽了他的授課，同學激動跑來跟他說：「我把毒品丟掉了!以後決不碰毒！」讓他相當感動。
林宸安也說，他接觸許多吸毒者表示，原本以為吸毒能獲得快樂！但沒想到吸毒後反而心靈更空虛，身體也搞壞，最後更是傾家蕩產，讓他們悔不當初。
校長葉馨蘭說，學校全力支持警方反毒，尤其暑假即將到來，許多學生會利用暑期打工，透過這樣的反毒宣導，希望讓學生遠離毒品誘惑。
※保護自己、遠離毒品 中時電子報與你一起拒絕毒害！
(中時)
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