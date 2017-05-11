三個兒子分任陸海空軍 媽媽成了三軍統帥

「三軍統帥」劉陳瑞珍今年獲選國防部模範母親。（莊哲權翻攝）

台東縣榮民服務處榮欣志工劉陳瑞珍3個兒子都是職業軍人，長子為陸軍、二子海軍、三子空軍，鄰居稱呼劉女士「為國防部三軍統帥」，今年獲選「國防部國軍模範母親」，台東縣榮民服務處楊處長建和率領同仁及榮欣志工一行人前往恭賀。

劉陳瑞珍的丈夫早逝，辛苦培育4名子女長大，靠著撿荖葉微薄的收入支撐家計，其三子分任陸海空職業軍人，長子為陸軍、二子海軍、三子空軍，鄰居稱她為「國防部三軍統帥」。

劉陳瑞珍平日熱心公益、樂善好施，平常擔任台東榮服處榮欣志工及卑南鄉婦宣志工，長期參與社會服務工作，平時對老人的關懷與照顧不遺餘力，國防部政戰主任鄭中將親頒國防部模範母親獎牌及禮金。

(中時)