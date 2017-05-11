台南市歷史名人陳玉峰及陳壽彝父子故居掛牌
作品遍及全台的府城近代知名彩繪畫師父子檔陳玉峰、陳壽彝，同時列名台南市藝文類歷史名人，台南市長賴清德今天下午前往陳玉峰父子故居掛上紀念牌，這也是台南第一對父子檔掛牌的故居。
市府為紀念台南市歷史名人，依據「歷史名人紀念作業要點」，逐年於名人故居設置紀念牌，文化局將台南歷史名人分成藝文、學術教育、政治、醫療、經濟、宗教、技術等7大類，目前列有185位，文化局並已完成歷史名人網頁建置。
市府去年完成14處名人故居掛牌，今年陸續完成黃清舞、許藏春、盧嘉興故居掛牌，陳玉峰及陳壽彝故居則為今年第4處掛牌的故居。
陳玉峰（1900～1964）本名延祿，業界皆呼「阿祿司」，是日治時期第一代抬灣本土彩繪大師。他年幼時常到東嶽殿一帶遊玩，對廟宇及四周書畫裱褙店的傳統圖像耳濡目染，啟發他對傳統繪畫的興趣。
其精心寺廟彩繪作品，將門神人物描繪應用西方寫實主義的手法，在肌肉質感、光線、色彩深淺明暗的處理更接近寫真的視覺效果，這在當時民俗廟畫界可視為是一項貼近時代美學特性的先創，堪稱是府城400年來第一位真正在地化民俗彩繪大師。
陳壽彝（1934～2012）原名金鐘，又號比南齋主，除傳承父親陳玉峰的彩繪美學外，其赫赫有名的表兄蔡草如亦是傳承彩繪，且膠彩、水墨創作均具成就的知名畫家。除家學淵源外，陳壽彝自我精練勵進和不輟創作，更使他成為台灣當代知名藝術家與彩繪巨匠。
陳壽彝作品於昔日各美展屢獲殊榮，甚至因長期受獎而晉身評審委員。他也是教育部「全國民族藝術民間彩繪薪傳獎」的得主，並獲文化部頒贈「國家重要藝師」獎章。
(中時)
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