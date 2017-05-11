塔利班聞聲喪膽 美空軍特戰砲艇再升級

美國空軍特戰隊的AC-130J「幽靈騎士」是空中砲艇家族的新成員，除了傳統火砲外，還有雷射與全球定位系統（GPS）引導的精準打擊砲彈，具有超視距作戰能力。（圖/美國空軍）

AC-130J「幽靈騎士」在美國佛州艾格林空軍基地（Eglin Air Force Base）滑行的畫面。（圖/美國空軍）

挪威記者雷夫斯達曾遠赴阿富汗，觀察美軍為剷除蓋達（al-Qaeda）組織勢力，並推翻塔利班（Taliban）政權而執行的「持久自由行動」（Operation Enduring Freedom）。2010年他接受CNN專訪時指出，天空隨時有噴射戰機盤旋，但塔利班成員根本不怕。

而他最有趣的觀察，就是他們一聽到美國空軍特種部隊AC-130「空中砲艇」（AC-130 Gunship）的聲音，就嚇得作鳥獸散。 「空中砲艇」是以C-130「力士」（Hercules）運輸機改裝而成，機上有口徑不同的各型機砲，甚至有重型火砲。

塔利班成員心知肚明，「空中砲艇」一出現，就意味特種部隊已出馬。

《大眾機械》（Popular Mechanics）指出，130專供美國空軍特戰司令部（Air Force Special Operations Command，AFSOC）使用。而目前的改良型是AC-130U「幽靈」式（Spooky）空中砲艇，它能發射各式武器，其中包括從左後門發射的M102 105毫米榴彈砲。

空中砲艇駕駛佛塞斯（Eric Forsyth）說，它充分發揮了威懾的心理作用，塔利班激進分子一聽見它的聲音，就會跑回家，等它飛走了再出來。

AC-130J「幽靈騎士」將成為美國空軍特戰隊未來50年的空中砲艇。（影音/YouTube）

空中砲艇在激戰區域為地面部隊提供了密接空中支援，並往往在夜間執行護航任務。

然而，隨著「「幽靈」老去，美國空軍特戰司令部打算以下一代空中砲艇AC-130J「幽靈騎士」（Ghostrider）來取代它們。美國空軍特戰隊第一聯隊指揮官帕倫斯克（Thomas Palenske）說，它將是美國未來50年的空中砲艇。

帕倫斯克指出，新型AC-130J有大型高畫質螢幕作為儀表板，如今它和傳統C-130最大的不同，就是以5個儀表螢幕，取代了傳統儀表板，能把一切所需的資訊放上螢幕。由於機砲設置在左機側，而螢幕也能進行監控。

此外，AC-130J除了傳統火砲外，還有雷射與全球定位系統（GPS）引導的精準打擊砲彈，具有超視距作戰能力。

不過，美國基於全球戰略考量，並不外銷AC-130，因此它的產量並不多。

(中時電子報)