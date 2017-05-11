響應國際博物館日 史前館週末免費參觀
國立台灣史前文化博物館為了響應國際博物館日，除了本周末開放免費參觀外，下周還分別有影片欣賞、座談、專題講座等，邀請民眾一起參加，探索博物館。
史前館在13、14日開放民眾免費入館參觀，17日將辦理「關島影片：我是查莫洛人」影片欣賞與座談，邀請太平洋地區美屬關島查莫洛文化村之文化工作者Joe Viloria、Ray Vloria來台，以國外文化村經營者自我敘說經驗，分享在關島地區從事查莫洛族文化資產保存與復振的經驗。
18日的專題講座，由關島與南島原鄉的對話，從「面對爭議，博物館如何作為扮演轉型正義的角色？」的觀點出發，透過史前文化是誰的文化「媒體、博物館與公眾考古？！」專題講座。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。