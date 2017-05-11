響應國際博物館日 史前館週末免費參觀

國立台灣史前文化博物館為了響應國際博物館日，除了本周末開放免費參觀外，下周還分別有影片欣賞、座談、專題講座等，邀請民眾一起參加，探索博物館。

史前館在13、14日開放民眾免費入館參觀，17日將辦理「關島影片：我是查莫洛人」影片欣賞與座談，邀請太平洋地區美屬關島查莫洛文化村之文化工作者Joe Viloria、Ray Vloria來台，以國外文化村經營者自我敘說經驗，分享在關島地區從事查莫洛族文化資產保存與復振的經驗。

18日的專題講座，由關島與南島原鄉的對話，從「面對爭議，博物館如何作為扮演轉型正義的角色？」的觀點出發，透過史前文化是誰的文化「媒體、博物館與公眾考古？！」專題講座。

(中時)