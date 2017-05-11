靜宜大傳系畢展 「玖釀」關懷社會

靜宜大學大眾傳播學系第九屆畢展「玖釀」精彩登場。（陳淑娥攝）

學生呈現4年學習成果。（陳淑娥攝）

學生呈現4年學習成果。（陳淑娥攝）

靜宜大學大眾傳播學系第九屆畢展「玖釀」精彩登場，以劇情片、紀錄片、雜誌書、論文、漫畫書、有聲圖畫書等22件創意作品，一點一滴釀造自己潛能，展現陳釀後的爆發力，呈現4年學習成果。

第九屆畢展以「玖釀」為主題，作品皆由學生獨立製作，類型多元、主題創新，作品深入社會各階層，傳達人道關懷、社會公益、弱勢族群等相關議題。系主任蔡政修表示，該系教學強調培育學生「用影像說故事」的核心能力，以專業知能融入影像敘事力，能應用於新聞、電影、電視、平面媒體、廣告、公關及企劃等領域。

紀錄片《他山讀書趣》，描述雲林縣樟湖生態國小學童的生活，大傳系四年級，也是師培生的梁抒瑀指出，為側拍單車環島課程，劇組人員跟隨學生從古坑山區遠征墾丁，離開熟悉教室，背起行囊、走出戶外，深入探討適性教育。

梁抒瑀指出，拍片就像築夢，拍攝半年期間，團隊貼近被攝者，建立情感，同時不斷修正觀點，將思想影像化，最終創作代表四年學習的作品。

探討家庭問題的劇情片《鄰懼離》，以懸疑片拍攝手法，描述單親家庭「鑰匙兒童」失蹤的劇情，並帶出父母忙於工作，忽略陪伴孩子的都會家庭現況。《遙不可擊》，透過拳擊選手在「散打」所遇到現實掙扎與挫折，以喚醒社會對運動環境的重視。

《星宇的房間》述說劇中主角熱衷角色扮演，並建構屬於自己的世界，但與現實社會框架產生拉扯的歷程。描述導演喪父之痛心路歷程的劇情片《最後的溫柔》，透過鏡頭傳遞對父親永恆的情感與思念。《幸福，Yes or No》刻畫了兩代的感情觀，及社會新鮮人在愛情與工作間的矛盾心情。《顛倒日落》演出參與樂團的準畢業生，在理想與現實中迷惘、妥協及抗爭的故事。

有聲圖畫書《小艾小安長大了》的作者張益誌指出，作品的特色是透過孩童最感興趣的圖畫及聲音，傳遞正確的性觀念。劇本創作《咖啡店在的小鎮》作者黃千瑜指出，該劇本以魔法咖啡店及小鎮為背景，帶出每個人的生命都有缺口，靠著堅毅與勇敢，彼此陪伴與支持的溫馨故事。漫畫書《ANSWER ME》敘述兩位成年後再相遇的朋友，化解過往故事，也提醒溝通的重要，別讓誤會留下遺憾。

雜誌書《回家散步—尋覓北港街道上的不平凡》，作者徐偲榕表示，透過在地人的角度，觀看家鄉從熱鬧的街道景象，到現在被人們遺忘的傳統特色小鎮，期望讓大眾以新的視角感受這塊充滿人情味的土地。

《阿泥與星星》是大傳系邱晴與許芝瑋，遠征屏東、高雄與新竹縣尖石鄉的泰雅族霞喀羅群等地，花了近一年時間完成的作品。來自中國福建的邱晴表示，書中融合插畫、攝影、抒情文字，是創新也是挑戰，從發想到定稿，比想像困難，希望《阿泥與星星》對讀者是有溫度的書！

(中時)