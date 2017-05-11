家齊生借書表「心」意，師長入鏡念母恩

家齊師生寄明信片與心型糖霜餅乾給母親。（黃文博翻攝）

母親節前夕，家齊高中為了鼓勵學生們大方表達感謝，不僅鼓勵學生親筆寫下對母親或家中長輩數不盡的「好」，更由學生會邀請校長、主任、老師們拍攝感恩短片，暢談與媽媽相處的溫馨故事。

家齊圖書館則結合借書，讓學生們寫明信片給摯愛的家人，學生們DIY完成心型糖霜餅乾，要用獨一無二的「心」意，向平日辛勞的母親，獻上最誠摯的祝福與感念。

家齊高中因應即將到來的母親節，學生會特別邀請張國津校長、各處室主任、組長及師長們入鏡，暢談與媽媽相處的溫馨故事，張國津校長在鏡頭前回憶，母親像是一個「超人」，可以一次做好多事情，至今仍覺得神奇；導師則結合班級活動引導學生寫下母親或家人的五十個「好」，用文字表達出對母親的感恩之心。有學生表示，在累計數算的過程中，找回兒時的難忘回憶；也有同學分享，原先以為自己列不出十項，卻在努力挖掘記憶的過程中，濕了眼眶。

圖書館則自五月起即在館內舉辦「主婦的午後時光攝影展」，透過光影述說十五位不同背景與國籍的主婦媽媽們的生命故事，讓觀展的師生已全新的角度凝視撐持打理家中大小事務的母親或長輩，同時感念與珍惜家人彼此的支持與陪伴。

圖書館文化志工團隊特別設計三款明信片，凡借閱一本書即可由學生挑選一款明信片，寫下對家人的祝福，並由校方寄送回家。家齊圖書館另外精心準備上百份心型糖霜餅乾，讓學生們可以DIY自己的專屬心意，向家人表達內心最誠摯的感謝。

(中時)