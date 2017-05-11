急剎車害女撞頭 沒抓拉環司機獲不起訴

黃姓女子去年9月下班搭乘桃園客運返家，突如其來的剎車害她跌倒，頭直撞前方座椅鐵桿，導致腦震盪、背部挫傷，事後怒告林姓駕駛過失傷害，桃檢調閱行車紀錄器發現是因右前方有機車竄出才會剎車，且黃女自承站起後來不及拉住拉環，認為乘客疏於注意搭乘安全，將林姓駕駛不起訴處分。

55歲林姓桃園客運駕駛，去年9月25日晚間快7點，載客行經龍潭區中興路段時突然急煞，車內黃姓女乘客來不及反應，失足撞上前座椅子鐵桿，造成腦震盪、頭部外傷和背部挫傷，黃女大為光火，說當時準備下車，駕駛卻很快關上車門、開車起步，害她重心不穩跌傷，驗傷報警怒告業務過失傷害。

林男喊冤，當時他停靠站牌讓乘客上下車，以為沒有人了，就關車門繼續往前行駛。桃檢調閱公車內監視器發現，黃女見車子停下開始起身、往前，公車車門不久關上、車子往前行駛，近半分鐘後，右前方突然有機車竄出、駛進車道，駕駛隨即緊急煞車，黃女重心不穩跌倒。

檢察官認為，公車因應路況，難免有緊急煞車的情況，機車突然竄出，煞車減速是必要的適當措施，乘客應該自行注意搭乘安全，黃女也自承來不及拉住拉環，認定司機並無過失，予以不起訴處分。

(中時)