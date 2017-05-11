衣及刺青都是鯉魚圖 成落網關鍵

2017.05.11 高雄市 ▲李姓男子穿著日本花道鯉魚圖騰的衣服，騎著偷來的贓車被捕。（翻攝）

2017.05.11 高雄市 ▲李姓男子熱愛日本花道鯉魚圖騰，連刺青都是鯉魚圖騰。（翻攝）

2017.05.11 高雄市 ▲李姓男子騎著偷來的贓車在蓮池潭畔被捕。（翻攝）

傷害案及毒品案通緝犯李姓男子（43歲）3星期內在高雄市左營區蓮池潭、哈囉市場等地，犯下5起偷竊案，偷機車、運動民眾的包包，警方後來憑著李男身上穿的衣服有日本花道鯉魚圖騰的特徵，鎖定而逮到他，結果發現他的刺青也是鯉魚圖，他說，熱愛日本花道圖騰，鯉魚會帶來好運，作案時一定把有鯉魚圖案的衣服穿在身上。

警方查出，李男於6日清晨6點行經左營區蓮潭路，看見藍色重機車鑰匙未拔取，趁林姓車主不注意之際將車子騎走，林姓車主只能眼睜睜看著李男揚長而去，立即報案。

警方調閱監視器發現，機車竊嫌穿著日本花道鯉魚圖騰的上衣並戴深色口罩，服裝與4日在哈囉市場機車竊案嫌犯所穿的衣服相同；警方研判竊嫌近期在左營地區活動，且還會再度尋找下手的目標。

李男生性狡猾且居無定所，警方追查不易，9日上午，李男騎乘3天前偷來的淺藍色重機車至蓮池潭閒晃，當時機車未熄火，他則悠哉跑去看人釣魚，看得入神之際，殊不知日本花道鯉魚圖騰的衣著特徵，早已被巡邏警組鎖定，將他壓制逮捕。

李男坦承3個星期內陸續犯下5件竊案，含偷車2件、包包3個，得手現金1萬1200元，已花光了，警方訊後依竊盜罪嫌將他送辦。

左營派出所所長涂明宗提醒到蓮池潭散步及運動的民眾，請勿存著僥倖的心態，認為自己只是在附近看風景或運動，請民眾離開機車時，記得拔取鑰匙，另貴重物品請隨身攜帶，以防宵小覬覦，警方也將持續加強巡邏防範。

(中時)