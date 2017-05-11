知覺失調症住民 院內歡度母親節

送給母親康乃馨。(楊漢聲翻攝)

住民歡慶母親節。(楊漢聲翻攝)

楊漢聲／花蓮報導

來自全台24對思覺失調症住民親屬檔計52人，居住於臺灣東部偏遠的台北榮總玉里分院，因病情與性別差異致分別住在不同病房，平時相見不易。適逢母親節，醫院特別選在昨日母親節前夕，舉辦親子懇親活動，安排院內親屬檔能齊聚ㄧ堂，共享溫馨的佳節氣氛。

由於特殊的歷史背景，台北榮總玉里分院承接來自台灣各地慢性化的精障病患，又因精神疾病特殊的家族群聚現象，院內不乏出現許多親子檔病患，他們以院為家且平時相聚不易，院方在母親節特別安排家屬相見，共度母親節。

(中時)