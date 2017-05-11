Roberto Cavalli任命Paul Surridge為創意總監

Roberto Cavalli新任創意總監Paul Surridge。（Roberto Cavalli提供）

義大利品牌Roberto Cavalli宣布任命Paul Surridge為新任創意總監，Surridge將負責集團旗下所有品牌及所有創意專案營運，並將於今年9月在米蘭發表首個為品牌操刀的2018春夏時裝系列。

出生於英國的Paul Surridge畢業自倫敦中央聖馬丁設計學院，曾任職於Calvin Klein、Burberry、Z Zegna、Acne Studios等品牌，並於在Jil Sander效力時與現任品牌首席執行官Gian Giacomo Ferraris共事，這也是促成此次合作的機緣之一。

Ferraris在公開聲明中表示：「我曾與 Paul共事,有幸領略到他的非凡創意和管理能力；Paul對於品牌擁有360度全方位的視角，他是一位充滿熱情、成熟和令人驚喜的團隊管理者。」

繼前任創意總監Peter Dundas於去年10月離職後，Ferraris即大刀闊斧著手品牌架構重整，相隔近半年才擁入Surridge亦可見品牌已為重新出發做好充足準備，而Surridge橫跨男女裝、新世代品牌操作、印花及皮件設計的實際經驗，也想必能為品牌開拓出不同視野。

Paul Surridge亦於聲明中表示：「我很榮幸，也很自豪能夠參與傳承和發揚這一非凡的義大利品牌。對我來說這是一次獨一無二的機會來為Roberto Cavalli世界翻開一頁新篇章，並致力於對女性魅力、性感和力量的讚頌。我非常願意將我對準則和想像力的熱情投入于Roberto Cavalli的品牌打造和對於義大利卓越手工藝技術的讚頌上。」

(中時)