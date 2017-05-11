Roberto Cavalli任命Paul Surridge為創意總監
義大利品牌Roberto Cavalli宣布任命Paul Surridge為新任創意總監，Surridge將負責集團旗下所有品牌及所有創意專案營運，並將於今年9月在米蘭發表首個為品牌操刀的2018春夏時裝系列。
出生於英國的Paul Surridge畢業自倫敦中央聖馬丁設計學院，曾任職於Calvin Klein、Burberry、Z Zegna、Acne Studios等品牌，並於在Jil Sander效力時與現任品牌首席執行官Gian Giacomo Ferraris共事，這也是促成此次合作的機緣之一。
Ferraris在公開聲明中表示：「我曾與 Paul共事,有幸領略到他的非凡創意和管理能力；Paul對於品牌擁有360度全方位的視角，他是一位充滿熱情、成熟和令人驚喜的團隊管理者。」
繼前任創意總監Peter Dundas於去年10月離職後，Ferraris即大刀闊斧著手品牌架構重整，相隔近半年才擁入Surridge亦可見品牌已為重新出發做好充足準備，而Surridge橫跨男女裝、新世代品牌操作、印花及皮件設計的實際經驗，也想必能為品牌開拓出不同視野。
Paul Surridge亦於聲明中表示：「我很榮幸，也很自豪能夠參與傳承和發揚這一非凡的義大利品牌。對我來說這是一次獨一無二的機會來為Roberto Cavalli世界翻開一頁新篇章，並致力於對女性魅力、性感和力量的讚頌。我非常願意將我對準則和想像力的熱情投入于Roberto Cavalli的品牌打造和對於義大利卓越手工藝技術的讚頌上。」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。