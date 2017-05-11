蕭國昌趁地緣工作之便脫逃 網交千名女性

好心教誨師提供澎湖老家借予蕭國昌寄居，一度造成地方人心惶惶。（陳可文攝）

去年3月移居澎湖的假釋受刑人蕭國昌，因再犯竊盜案決定假釋逃逸，更心思縝密利用在馬公港旅店工作的地緣之便，第一時間剪斷電子腳鍊迅速搭船成功脫逃。

判處無期徒刑的蕭國昌於台北監獄服刑18年又5個月後假釋，服刑期間與一澎湖籍教誨師熟稔10多年，兩人相交好友。

蕭假釋出獄前，曾透露自己無家可歸無處可去，教誨師主動表示在澎湖老家有一閒置空房子無人居住，好意轉介盼重新做人，於是蕭由觀護人陪同於3月29日搭機來到澎湖寄居，轉交澎湖地檢署執行假釋中保護管束。

純樸的離島澎湖突然有一陌生人搬入社區，立刻引起左鄰右舍好奇，尤其當保護管束相關單位疑似洩漏個資，更有當事人照片流傳網路，頓時造成地方人心惶惶。

檢方要求蕭國昌每天必須到鄰近派出所報到兩次，除了強制要求配戴電子腳鍊，晚上9時至翌日上午7時之間不許外出，而且警方更不時大剌剌出動警車訪視，也引起民眾騷動。

前天蕭國昌剪斷電子腳鍊脫逃再次引發全國震驚，網友們在網路上人肉搜索赫然發現，蕭同時在臉書及愛情公寓交友網站以相同名字卻不同的照片設立了5個帳號、結交1939名好友，而且幾乎全都是各年齡層女性，顯示了平日非常熱衷於網路約會與交友。

今年2月17日蕭國昌於馬公中正路某咖啡廳內，趁店員送餐點疏於防備，竟起歹念竊取店員手提袋內的長皮夾，僅得手200元及一些證件，事後店家調閱監視器報警法辦。

全案雖達成賠償和解，澎湖地方法院仍依竊盜罪判處拘役50天確定，該案件恐會影響蕭是否將撤銷假釋，或許因此蕭國昌萌生假釋逃逸的念頭。

整起脫逃計畫無疑是事先預謀規劃，蕭平日在馬公商港旅館擔任房務清潔工作，熟悉所有赴台客輪的航班時間，於是趁勢搶時效剪斷電子腳鍊，迅速搭乘滿天星客輪順利逃往嘉義，檢方、警方、海巡安檢等根本毫無警覺防範未及。

(中時)