咖啡拉花與養生飲調賽 亞餐生奪雙銀

亞洲餐旅學校咖啡拉花社與調酒社同學，參加咖啡拉花競賽贏得兩面銀牌。（圖/黃文博翻攝）

臺南市亞洲餐旅學校咖啡拉花社與調酒社同學參加2017HWAI全國校園盃咖啡拉花競賽與105學年港香蘭盃全國創意養生飲品調製競賽，連續贏得兩面銀牌，表現優異，日昨返校獻獎，分享榮譽。

亞洲餐旅學校咖啡拉花社同學參加由中華醫事科大為建立全國各餐旅科系學生咖啡拉花技術的交流平台，推廣台灣精品咖啡文化而辦理的2017HWAI全國校園盃咖啡拉花競賽，參賽選手必須在六分鐘內拉出兩杯完全一樣圖形的拿鐵咖啡，評比標準以圖形的難易度、相似度、色澤對比與口感，亞餐啡拉花社五位同學參賽，梁其盛同學贏得了銀牌，其他同學分別獲得第4、6名及佳作，得獎率百分百，由此可見亞餐在咖啡教學的專業與投入。

調酒社胡宇宏與劉盈欣兩位同學參加由台南應用科大與港香蘭公司為鼓勵學生發揮創意調製健康養生飲品，提倡健康、安全、養生的飲食習慣而舉辦的港香蘭盃全國創意養生飲品調製競賽，比賽以枸杞為飲品基底，不超過五種素材自由調製，評比以能健康養身、富有創意、口感及外觀色澤佳等為標準，兩位同學以枸杞汁液為基底，以自己的創意加入預防心血管疾病的堅果、適量香蕉護眼防便秘、富含蛋白質與鈣質的牛奶及提拉米蘇糖漿增加飲品口感層次與風味，以果汁機打成冰沙調製而成，作品獲得評審的青睞，再贏得了一面銀牌。

咖啡拉花社施智偉與調酒社袁明琦兩位指導老師表示亞餐的教學特色，以專業實作引發學生學習興趣，以證照取得與校外比賽培養學生的自信心與榮譽感，長久以來學校已建立了一個優質的傳承，學生都會主動積極參加證照考試與校外比賽，也都能贏得優異成績，充分展現出他們的自信心與榮譽感。

(中時)