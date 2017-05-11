台灣傳產新日興 全球最大NB樞軸廠
台灣傳產之光！全球最大NB樞軸廠新日興全球市占率50%，蘋果、戴爾、惠普都是他們客戶，國立第一科大「HIWIN傑出總裁講座」今(11)邀來董事長呂勝男以「飛躍50邁向巔峰」為題演講，他提到，台灣教育與當代趨勢存在嚴重斷層，學用落差大，人才難找。
新日興由呂敏文、呂勝男共同創辦，50多年來，兄弟兩人聯手攻下NB樞軸超過一半全球市占率，呂勝男說，創業初期員工僅10人，他們認為要做就要做到最好，主動拜訪日商，引進各大小型彈簧成型機等生產設備，然當時台灣精密工業尚未成熟，一度面臨慘澹經營，最慘時資本額剩不到5%，負債比例也超過200%。
後來跨界筆記型電腦產業，投入研發與製作樞軸(Hinge)，即連接螢幕和鍵盤的軸承，靠著品質佳、速度快的名聲吸引國內外電腦大廠。直到現在，全世界每2台筆電，就有1台來自新日興。
呂勝男直言，做任何事都要全神貫注與投入，就像「樞軸(Hinge)」僅占一台筆電成本最多0.2％，但只要一旦被發現不良品，整台筆電被退貨，並且不斷挑戰創新研發，引進多國高精密設備提升模具及精密彈簧的產能。
呂勝男表示，根留台灣是新日興的企業使命，但感嘆台灣目前缺工嚴重，好人才需要好企業，這幾年只好不斷強化與學校建教合作，自行培育所需的人才，實習生起薪30K元，就是要留住人才。
(中時)
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