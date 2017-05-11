懸缺多日 彰化縣新聞處長李俊德接任

新聞處長李俊德今天上任第一天。（吳敏菁攝）

彰化縣新聞處長懸缺多日，原縣府參議李俊德接起重擔，今天正式上任，他說，先前就接獲徵詢了，內心掙扎過，上周縣長魏明谷再提出，感受到縣長的誠意和縣政的努力，也希望用能讓縣民更有感的親切方式，來讓更多人了解縣政作為，毅然而然，決定接下這個吃重的職務。

李俊德現年53歲，國立彰化師範大學商業教育行政管理碩士班畢業，79年乙等考試、92年薦任公務人員晉升簡任官等訓練合格。

李俊德擔任過彰縣府新聞局發布股長、專員、彰化縣立文化中心主任、彰化縣文化局副局長、彰化縣政府計畫處處長、彰化縣議會主任、秘書長等和縣府參議等職務，歷練豐富、有才華，為藍、綠營當朝都效勞過，曾為當時縣長周清玉、阮剛猛等器重

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(中時)