警方成功阻詐 女子保住3萬多元

大甲警方成功阻詐，王姓女子保住3萬多元。（圖/陳淑娥翻攝）

台中市大安區29歲愛美的王姓女子，9日在大安郵局提款機準備進行轉帳時，遭分駐所長謝慶家發現有異狀，立即上前關切並阻止操做，王女恍然大悟知道自己差點受騙3萬多元。

王女向警方表示，9日17時40分接到＋886電話，對方說她之前在拍賣網站購買面膜，要將她由一般會員升級VIP會員，需先扣繳每月會費800元，即可享有優惠購物打折，並要求王女至大安郵局提款機ATM用金融卡操作，先行查詢得知餘額為3萬6343元後，要求再轉帳匯錢。

剛好謝慶家即時發現，並過目手機來電號碼後，告知電話號碼前碼有＋字，係為國際漫遊境外電話，研判對方應是國際詐騙，王女才恍然大悟，知道差點受騙3萬6343元。

(中時)