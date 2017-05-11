阿公阿嬤瘋3C 開拓精采生活新頁
阿公阿嬤瘋3C，高市岡山區公所今(11)開辦數位學習課程，免費教長青族學會使用智慧型手機、平板，名額只有20人搶破頭，70歲陳阿公家族有個LINE群組，獨缺他一人，學會下載程式、傳送貼圖，跟兒孫用手機維繫情感，成了另類網路世界天倫樂。
區公所在老人活動中心舉辦數位學習基礎應用課，從智慧手機下載APP到平板拍照錄影等共4堂課，阿公、阿嬤學習慾超級旺盛，總是準時到教室上課，比學生還認真。
72歲李文造爺爺現學現賣，拿起手機拍攝記錄上課和老師、學員互動，使用剪片軟體，搭配歌曲製作一小段影片，大家都驚嘆李爺爺學好快，還會主動去教別人，變成課堂小老師。
區長林文祺說，長輩視力、記憶力衰退，學用科技產品不是容易的事，可是隨著電子產品和通訊軟體進步，通訊科技需求大幅增加，阿公阿嬤也要跟上時代的潮流，無時不刻都能與家人、朋友交流，讓生活增添色彩。
(中時)
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