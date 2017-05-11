台南市抽檢粽子 驗出醬油膏防腐劑超標
端午佳節來臨，台南市政府衛生局加強端午應景食品抽驗把關，派員前往傳統市場、超市、賣場及應景食品製造商家進行食品抽驗，共計89件，其中，1件不符規定（不合格率1.12 %），不符規定產品為醬油膏，遭檢出防腐劑超標，已立即請業者下架停售，並進行後續稽查及違規產品處辦，確保消費者食的安全。
衛生局指出，此次針對端午節食品抽驗產品品項，包括粽子及餡料、菜脯、蛋黃、蝦米、畜產品、豆腐、豆干、豬血糕、黑輪及醬料等應景食材及食品進行抽驗。
檢驗項目包括防腐劑、甜味劑、二氧化硫、過氧化氫、規定外煤焦色素、蘇丹色素、動物用藥殘留、乙型受體素及衛生指標菌等項目。
衛生局長陳怡呼籲，所有食品業者從事食品製造販售應熟稔「食品安全衛生管理法」規定，產品產製販售過程應符合「食品良好衛生規範準則」，以符合相關規定，提醒消費者選購食品須看清食品標示資訊，食品購入後勿於常溫下放置時間過長，避免微生物孳生危害健康，應適當保存及加熱後再食用，消費者若有任何食品衛生問題，歡迎洽詢免費服務專線0800285000。
(中時)
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