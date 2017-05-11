澎湖縣消防局召集義勇消防人員實施106年度常年集中訓練

協勤民力長久以來，一直是輔助消防救災不可或缺的強力後盾，而義勇消防人員救災戰力之提升，有賴於平日管理與訓練。

澎湖縣消防局為強化義勇消防人員各項救災技能，熟練救災裝備器材使用操作技巧，落實災害防救工作之執行，進而保障協勤人員救災安全，特於5月8日至13日，辦理一連6日、共計24小時集中訓練課程。本次義消人員常年訓練辦理方式，以澎湖縣5鄉1市各消防分隊駐地為訓練場地，並依義勇消防人員救災任務編組及專業屬性，進行集中同步施訓。

106年度常年集中訓練課程編排，由消防局針對澎湖縣地域環境，評估各項災害潛勢程度，並參酌實務中常見之災害發生類型，進行授課內容規劃。

各課程教官及助教人員，更是精挑消防局內救災技能熟練，實際救災經驗豐富之菁英同仁擔任。義消現為臺灣最大之救災協勤組織，各縣(市)及港務消防單位，均依「消防法」編組義消團隊。義消之屬性不同於一般民間團體，其編組模式異於常見之民間社團。

義消人員為一專業且極具高危險程度之專業協勤民力，申請加入者除有基本之資格要求外，入隊前通過48小時基本訓練課程更為首要條件。經測驗考核通過正式納入編組後，每月再依轄區消防分隊規劃，編排數小時不等之的救災組合訓練，這些常態性課程都是擔任義消人員所需具備的基本戰技。

義消人員水裡來、火裡去，英勇的優良救災形象，早已深植民心。肩負救災使命，在民眾遇危急疏散避難時，必須不畏困難深入災害現場者，即非消防及義消人員莫屬。其難能可貴的更是義消精神為一自發性且無給職之協勤民力，出錢出力，犧牲奉獻的精神無人可及。

消防局長葉天恭對義消人員熱心服務鄉里之優良表現，一直深感在心，平日積極參與義消團隊活動，協助爭取人員福利，與組織互動良好。葉局長特於本次訓練期間，邀請義消總隊長蔡守己及總隊幹部，共同前往本島各施訓地點關心慰勉，並與參訓人員閒話家常，感謝各義消人員為團體付出，戮力協助守護家園安全之辛勞。

(中時)