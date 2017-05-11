警政署長傳訊息肯定 員警：是真的嗎？
關山警察分局瑞源派出所警員胡德義日前攔阻一件詐騙案，11日手機居然收到署名「署長陳國恩」的感謝簡訊，讓他當場愣住，查證簡訊來源真的是來自警政署，讓他開心的說「一定要好好保存這封簡訊！」
胡德義日前與鹿野鄉農會瑞源分部行員，聯手阻止農民匯款20萬元，讓農民保住辛苦錢，農民事後確認確實是遭詐騙，連忙向警察及行員道謝，消息經媒體揭露後，胡德義今天也接到警政署長的簡訊。
簡訊內容強調胡德義「積極任事、值得表揚」，還署名為「署長陳國恩」，讓胡德義嚇了一大跳，簡直不敢置信，事後經過查證，證實簡訊來自警政署勤務指揮中心，讓胡德義開心不已，直說署長實在是「揪感心A」！
(中時)
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