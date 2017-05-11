為牽制中國 日本將與義德簽防衛協定
《日本經濟新聞》報導，日本政府加速與歐洲各國合作，共同開發防衛裝備品，計劃將與義大利、德國、瑞典簽署以共同開發為前提的《防衛裝備品、技術轉移協定》。
報導指出，日本將歐洲高的裝備品技術引進日本自衛隊，與歐洲在軍事方面上合作，旨在牽制在亞太地區存在感日漸提升的中國。
日本與其他國家共同開發防衛裝備品時，會要求用在目的之外或轉移到第3國的情況下，必須事先取得日本的同意，因此會與共同開發的國家簽署《防衛裝備品、技術轉移協定》。
日本目前已與美國、澳洲、印度、菲律賓、英國、法國簽訂該協定，繼英、法之後是義大利，且今年3月在日義高峰會談時，已與義大利達成將開始進行協商，早日完成簽署的共識。
義大利是海洋國家，艦艇、搭載在偵察機上的雷達、艦砲等的能力強，日本急於提高海上防衛能力，因此在尋找可以合作開發的裝備品。
報導指出，日本與德國的防衛當局之間，已在協調啟動有關協定的談判。德國陸上裝備的水準高，日本陸上自衛隊的90式坦克車、砲身都是德國企業開發的。但是陸上自衛隊的坦克車在加速、小半徑迴轉等機動性極為出色，故兩國以共同開發坦克車相關技術為目標。
瑞典的潛艦裝備中，以無需浮出水面吸收空氣也可以長時間航行的「AIP（不倚賴空氣推進）」技術為佳，故防衛省將瑞典列為簽署該協定的談判候選國。
(中時)
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