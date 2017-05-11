賴鴻誠重回一軍 改變心態重新出發

賴鴻誠日前自請下放二軍，重新改變心態，一軍再出發。(資料照 中央社記者張新偉攝)

去年以18次中繼成功拿下聯盟中繼王的賴鴻誠，今年開季表現平平，日前從二軍重返一軍，投球逐漸穩定，賴鴻誠說，下二軍後改變自己面對比賽的心態，好好享受比賽，就把自己好的一面表現出來。

賴鴻誠去年球季成為牛棚的重要戰力，也是球隊的奪冠功臣之一，今年卻始終找不到感覺，也在上月26日下放二軍，賴鴻誠指出，其實是自己與教練團討論後，決定離開一軍調整一下。

賴鴻誠解釋，自己下二軍後，還是與一軍一同移動，並在旁邊觀看比賽，盡量享受比賽的感覺，做心態上的改變。

雖然沒有下二軍出賽，但賴鴻誠還是有進行牛棚練投，還投了100球，賴鴻誠表示，主要是想在疲勞感中，找到最適合自己的投球模式，也跟教練針對一些投球細節做修正，包含出手點的問題。

在9日與猿隊比賽中，賴鴻誠找回手感，中繼1局飆出2次三振，他回應，就是把自己最好的一面表現出來，開季自己太在意比賽的輸贏，反而造成反效果。

(中時電子報)