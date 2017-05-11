澎湖縣政府再次呼籲 海上觀賞煙火船隻勿進入海上管制區域
一年一度的「澎湖國際海上花火節」是澎湖觀光的重要意象，自今年4月20日開幕以來頗受好評，主辦單位澎湖縣政府旅遊處始終秉持著戒慎恐懼、戰戰兢兢的態度規劃活動相關細節，務求在安全至上的原則下，呈現每一次完美的演出。
近年來澎湖縣業者新興推出各項海上觀賞花火遊程，提供遊客不同的體驗，帶動觀光多元發展，本府深表感謝!但要注意海上觀賞煙火危險性相對較高，為確保活動安全，於活動前均詳細規劃煙火管制範圍，同時發布公告並函知各相關單位加強宣導，提醒各船隻於管制時間勿進入管制範圍。
惟近日發現有部分船隻為求視覺效果，未保持安全距離闖入海上管制範圍，導致險象環生。縣府旅遊處再次呼籲業者進行海上賞花火時，務必以安全考量為第一優先，多加注意煙火管制區之安全距離，以確保活動順利圓滿，讓花火持續炫麗升空、繽紛綻放，成為夏季最璀璨的盛宴。
(中時)
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