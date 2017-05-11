「璀璨之星」報名開跑　劉以豪、陳思璇率新秀出席

伊林娛樂總經理陳婉若率名模們出席記者會，從左至右：陳詠芯、金凱德、陳思璇、陳婉若、劉以豪、蔡淑臻、廖彥龍。（伊林提供）

2017第6屆「Eelin Star 伊林璀璨之星選拔大賽」今（11日）舉行報名起跑記者會，伊林娛樂總經理陳婉若率領伊林娛樂名模藝人出席，形式首度改由陳婉若與名模藝人陳思璇、蔡淑臻、劉以豪，率領璀璨新秀陳詠芯、廖彥龍、金凱德一同分享各自經驗，提供給有心加入時尚、演藝圈的年輕人寶貴意見。

(中時電子報)

劉以豪一身LOUIS VUITTON出席璀璨之星報名記者會。（伊林提供）

陳思璇穿LinLi禮服、鞋為RENE CAOVILLA，出席璀璨之星報名記者會。（伊林提供）

蔡淑臻身穿LinLi服飾出席璀璨之星報名記者會。（伊林提供）

李沛旭出席璀璨之星報名記者會，全身皆為LOUIS VUITTON品牌。（伊林提供）

金凱德身穿M Missoni、腳踩RENE CAOVILLA出席璀璨之星報名記者會。（伊林提供）