嚴長壽《在世界地圖上找到自己》2017 年全台巡迴演講 澎湖登場
國立澎湖科技大學105學年校慶系列活動，在天下文化熱情的贊助下，5月20日下午二時特別邀請嚴長壽先生蒞澎演講，同時也將於演講結束後辦理澎湖場新書簽書會，屆時也歡迎全縣民眾前來聆聽，欲參加簽書會者請民眾自備嚴長壽2017新書，於活動中由嚴先生親自簽名，機會難得澎科大與天下文化熱情邀約大家共襄盛舉。
嚴長壽：「如果不是現在，要等待何時；如果不是你，那要等待何人。」《在世界地圖上找到自己》一月出版至今，印量已突破6萬冊，持續盤據誠品、博客來暢銷榜；首場台北大型演講精華Facebook影片，瀏覽更超過186萬次，從企業、組織到個人，感動每一顆願意支持台灣突破嚴峻處境的心。
嚴長壽《在世界地圖上找到自己》系列演講已陸續於花蓮、嘉義、台南、高雄、台東登場，特別加碼的澎湖場次，邀請全民踴躍參與，支持在世界地圖上找到自己。
(中時)
關鍵字：嚴長壽
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