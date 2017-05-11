五星飯店玩創意 端午棕諧音「綁上有名」

雲品溫泉酒店端午限定「綁上有名」粽子禮盒，內含「鴻運當頭-川味海鮮粽」（圖上）、「金雞報喜-洛神咖哩雞粽」（圖左）及「祿馬交馳-青醬三杯雞粽」。（業者提供）

「鴻運當頭-川味海鮮粽」以獨特麻辣口味，擄獲嗜辣消費族群。（業者提供）

「祿馬交馳-青醬三杯雞粽」以麻油、薑、蒜三杯雞口味為基底，內餡加入鳳眼果與魚池杏鮑菇製作。（業者提供）

日月潭雲品溫泉酒店在端午佳節大玩創意，推出全新「綁上有名」粽子禮盒，以諧音方式為考生取得好彩頭，粽子不僅美味也富有創意。

新品「綁上有名」粽子禮盒，內含「金雞報喜-洛神咖哩雞粽」、「祿馬交馳-青醬三杯雞粽」與「鴻運當頭-川味海鮮粽」3款，除粽葉以黃、綠、紅棉線捆綁外，更取諧音「包中」祝福考生考運昌隆。此款禮盒即日起開放預購，內含3顆粽子(口味固定)，5月15日前預購或單筆訂購10組享8折優惠價，最後訂購日期5月20日。

「金雞報喜-洛神咖哩雞粽」在長糯米中添加薑黃粉調色，內餡加入洋蔥丁、埔里筊白筍丁與椰漿，最後放上洛神花點綴;另一款「鴻運當頭-川味海鮮粽」外觀色澤鮮紅嬌嫩，混合紅穀米與紅藜米製作，搭配乾辣椒、燈籠椒與自製辣油創造辛口感，內餡包裹新鮮帶子、花枝、魚池香菇及松阪豬入口麻而不辣，與海鮮特有風味在口中融合，大海味十足。

(中時)