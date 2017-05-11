澎湖縣政府頒獎表揚106年模範公務人員許佳佩等3人
澎湖縣政府於縣務會議中表揚澎湖縣106年模範公務人員，計有縣府環境保護局科長許佳佩、文化局技士黃長銘及農漁局科長王永利等3人，由陳縣長頒給獎狀乙幀及獎金新臺幣1萬5千元，並給予公假5天以資嘉勉，作為澎湖縣公務人員楷模。
縣府人事處表示，環保局許佳佩科長每遇海難及海洋汙染搶救現場，不畏海象惡劣、不分晝夜，皆奮不顧身親自前往圍阻、採取應變措施，使油汙未擴及至外海及岸際海岸，許科長亦積極調處空污外洩事件，有效化解抗爭，推動國際生態學校聯盟、環境教育及節能減碳業務，海污業務連續4年榮獲優等、水污業務連續3年榮獲優等，全國唯一取得環保署考評連續3年雙雙獲獎之榮耀。
文化局黃長銘技士長期奉獻鄉梓，深耕地方三十年，在公職生涯最後一哩路，投入艱鉅的文化資產保存維護與再利用之工作，使金龜頭砲臺文化園區得以如期開放參觀，媽宮古城護坡加固工程順利展開，並獨力擘畫西嶼彈藥本庫之修復及再利用工程，以嶄新的思維，為古蹟注入新意，堅心守護澎湖文化資產，成就獨一無二的公務生涯。
為維護澎湖海域漁業資源永續，農漁局王永利科長對於主管業務依據漁業法制訂相關限制事項並強力執行，如非法漁撈行為、魚類及蟳蟹類體長採捕限制、珊瑚礁貝類禁採、澎湖特有種章魚及馬糞海膽禁漁期等取締，並配合行政院海岸巡防署查察入侵澎湖海域作業處分之大陸漁船協助後續沒入漁具之銷毀、清除海底覆網、防杜漁船優惠用油流用行動計畫查察，藉以確保漁民作業權益與福利，達復甦海洋生態環境與漁業資源永續願景。
本年度3位獲選模範公務人員在現任職務上皆表現優異、戮力從公，對於主辦業務皆能針對時弊，提出具體建議，並落實公務人員「廉政、忠誠、專業、效能與關懷」之五大核心價值，當選為本縣模範公務人員乃實至名歸。
(中時)
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