減輕母親育兒辛勞 高雄二監辦有聲書活動

高雄二監母親節懇親辦有聲書活動。(郭韋綺翻攝)

高雄二監母親節懇親辦有聲書活動。(郭韋綺翻攝)

高雄第二監獄今年母親節懇親會舉辦別出心裁的收容人有聲書活動，把收容人的聲音錄下，讓家中的幼兒聽到父親的聲音，減輕母親育兒的辛勞。

「親愛的小婷寶貝，爸比現在要為你說一個龜兔賽跑的故事，希望妳能記住爸比的聲音。在很久很久以前，有一片美麗的大樹林裡住着許多小動物，有一隻兔子和烏龜比赛跑步，看誰最先到達终點……..」

這則大家耳熟能詳的龜兔賽跑的故事，是來自一位父親特別為孩子錄製的有聲書；接到父親錄製有聲書的小婷，靦腆露出微笑，因為這是父親送給她的第一份禮物。

典獄長莊能杰表示，在監服刑的收容人，無法陪伴家中幼兒一起成長，錯失寶貴的親子互動時間，身為一名父親最深的痛莫過於孩子對父親的陌生感，有聲書活動協助9名家中有6歲以下幼兒收容人錄製有聲書光碟，讓因案服刑的受刑人有機會善盡父親的角色，為孩子說一篇童話故事，也許不是專業的說故事達人，這份愛的有聲書卻能拉近親子的距離，陪伴孩子成長。

(中時)