沙烏地王子12億租吉薩金字塔辦求婚趴
還有比這個更豪奢的求婚方式嗎？一名沙烏地王子為向女友求婚，以專機載送數百名親友前往埃及開羅參加他的求婚趴，這位王子同時以震驚世界的大手筆花了4千萬美元（台幣12.1 億）租下吉薩(Giza)金字塔，做為這場史上最昂貴求婚趴的地點。
吉薩金字塔是建於埃及第四王朝（約在西元前2625年~西元前2515年之間）的陵墓群，2007年獲聯合國教科文組織選為世界新七大奇蹟中的「榮譽奇蹟」。它由三個金字塔組成，最大的是胡夫(Khufu)金字塔，其次是卡夫拉(Khafre)金字塔，最小的是孟卡拉(Menkaure)金字塔，著名的獅身人面像就在這三個金字塔旁。
據BBC報導，沙烏地王子租下吉薩金字塔後，在求婚趴進行的幾個小時內，賓客們可以盡情享受美景盛宴，大玩自拍，但當地民眾與遊客這段期間將被禁止進入景點周邊區域。
為了完成此一偉大夢想，沙烏地王子找來一家英國禮賓公司全權操辦所有事項，包括完成向官方租用金字塔的申請程序，及在沙漠上辦一場數百人求婚趴所需的後勤作業。
報導說，這個曠世豪舉應該會讓所有參加的人終生難忘。參加宴會賓客將會有數小時可以完全擁抱此一世界級曠古奇蹟，不會受到任何干擾，此一絕無僅有的情景可以一輩子向所有人不斷吹噓。
在金字塔辦求婚趴除了超級霸氣之外，對東西方不同文化來說可能有不同反應，華人可能認為在陵墓辦喜事有點觸霉頭，但其他民族觀點也有所不同。不論能不能接受，這項曠世的豪奢愛情大戲最終證明了一句諺語：「婚姻是愛情的墳墓」。
(中時電子報)
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