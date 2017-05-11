《了解與互信 兩岸一定旺》北韓改口稱中國大陸!台灣的新邦交國…北韓？!

《了解與互信 兩岸一定旺》（中視提供）

《了解與互信 兩岸一定旺》

為了制裁朝核問題，北韓公然和中國大陸撕破臉！北韓官媒朝中社改稱大陸為「Mainland China」，也就是「中國大陸」，有人說，這是北韓威脅報復的暗示，指責大陸要對朝鮮半島的亂局負責。

大陸也立刻回擊，人民日報說韓戰的歷史責任，在於金日成先發動戰爭，使得大陸被迫捲入，延誤解決台灣問題以及中美關係的正常化。北韓難民之子文在寅順利當選南韓總統，在薩德問題成變色龍的他，執政後又該如何讓東北亞緊張情勢緩和下來？

本集來賓

李永萍 前北市副市長

鄭麗文 前政院發言人

劉順達 韓國昌信大學榮譽教授

黃敬平 軍事評論員

魏東旭 軍事觀察員 (北京連線)

從台灣出發，了解世界脈動 從大陸視角，建立兩岸互信

兩岸關係剖析 國際角力探討 請鎖定每週一到週四晚間22點 中視頻道

(中時電子報)