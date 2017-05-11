粽子訂了嗎？安心食材港粽吃得好安心！

《荷香糯米雞粽》，雞肉為黑羽放山土雞(安永鮮物提供)

《霸氣北海道干貝粽》可以吃到整顆大干貝的實在口感(安永鮮物提供)

粽子是端午節的重頭戲之一，不管你喜歡的南部粽、北部粽、鹹粽、甜粽，重要的是，要能吃得安心。

專賣無毒健康食材的「安永鮮物•安心水畜產專賣店」，今年首度推出港式風味粽。由甫榮獲亞洲十大廚藝獎的點心大師-陳治國主廚，推出兩款港味粽「霸氣北海道干貝粽」與「荷香糯米雞粽」，食材皆選用無添加防腐劑、無添加化學香料的安心食材 。

這兩款港粽，採用荷葉包裹，以正宗水蒸粽方式蒸出來的粽子，打開荷葉香氣四溢，糯米口感濕潤。主要內餡為香腸、土雞肉，而「霸氣北海道干貝粽」與「荷香糯米雞粽」差異之處，則是多加入S等級的完整大干貝入粽。用安永鮮豚製成的原味熟香腸，無添加亞硝酸鹽、防腐劑等人工添加物；土雞肉是自然長大的黑羽放山土雞，餵食活菌、酵素等天然飼料保持腸道健康，不施打抗生素，肉質Q彈、鮮嫩多汁；S級大干貝來自北海道可生食等級干貝，無藥殘留。安心食材，從源頭把關，吃起來更安心。

即日起至2017年5月17日止可享預購價優惠，「霸氣北海道干貝粽」預購價270元(原價300元，每盒兩顆，250g/顆)、「荷香糯米雞粽」預購價135元(原價150元，每盒兩顆，175g/顆)。《客服專線》0800-538-835

(中時)