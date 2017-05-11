安南醫院三護士 蹲街頭勇救車禍傷患
國際護理師節前夕，台南市安南醫院三名護理師一起幹了一件熱血救人故事，日前午夜時分在醫院大門口發生一起車禍，被撞傷的機車騎士滿臉鮮血倒地，三名護理師陳柏叡、石倩怡、吳函霓立刻拿著醫療器材衝往馬路，就在街頭處理傷患。並推進急診室，救回騎士一命。
12日就是國際護理師節，安南醫院三名護理師率先展現投身醫療工作者的熱情，日前在醫院大門口的長和路上發生一起車禍，60歲的騎士滿臉鮮血倒地不起，門口警衛見狀立刻通知醫院急診室。
當時已是深夜零時許，三名護理師陳柏叡、石倩怡、吳函霓聽到門口有人受傷，立刻拿起急救包、長背板、頸圈跟氧氣筒，衝到馬路救人。
三人不顧自身安危，就蹲在滿地碎玻璃的街頭上處理傷患，警衛趕緊出來幫忙疏導交通，他們將患者用長背板固定後，送入急診室。
急診醫師呂玉慧檢查患者有腦出血及右側骨盆骨折，臉部多處撕裂傷，有生命危險，入住加護病房觀察，傷患經過數日的治療，目前狀況穩定。
有人問當班護理師陳柏叡怎不等消防救護車處理，而是自己跑出去，他說知道有傷者躺在馬路，沒想很多就衝出去了，直覺是自己該做的事情。
另外石倩怡是第2次參與急救任務，吳函霓更是在下班後仍熱血的留下來幫忙處理該位病人。
安南醫院急診室部主任符凌斌醫師表示，急診護理師都具有熱血的性格，才能在急診工作環境下發揮專業與愛心，甚至延伸至醫院周邊的民眾。
(中時)
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