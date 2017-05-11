老師故意拉走椅 國中生跌坐地板尾椎骨折

曹姓男老師任職新北市永和區福和國中，2014年12月15日趁著班長喊「起立、敬禮」時，到黃姓學生後方拉走座椅，導致學生跌坐地板，尾椎骨折。事後黃生怒向曹男及學校求償97萬餘元。新北地院認為黃生復原狀況良好，且未先和學校協議國家賠償，判曹男僅須賠償精神慰撫金5萬元。

黃姓學生及其父母提告表示，事發後曹師及校方遲至事發2小時後才將黃生送醫，且受傷後行動不便，需人照護起居；在心靈上更造成創傷，黃生開始攜帶美工刀防身，且夜夜惡夢無法熟睡，因此請求3個月看護費41萬餘元及精神撫慰金56萬元。

新北地院審結後，認為事發後學生仍正常到校上課，傷勢應未達需人看護程度；且學生在學校發生意外，應適用《國家賠償法》，黃家未依法先和學校提出國賠，判處曹姓老師僅須賠償5萬元。可上訴。

(中時)