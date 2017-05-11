專案查電線竊案 回收場收贓被抓到

警方在回收場內發現重達49公斤台電電纜線。（呂妍庭翻攝）

警方在回收場內發現重達49公斤台電電纜線。（呂妍庭翻攝）

電纜線竊案頻傳，嘉義縣警察局10日針對轄內85家資源回收場執行易銷贓場所專案，規畫12組執行小組，由刑事警察大隊大隊長許益祥擔任總督導官，出勤警力270人次，台電公司則派出12組人員配合聯合稽查，大動作出手果然有成果，專案人員在 太保市一家資源回收場，當場查獲業者不當收受台電電纜線，重達49公斤，換算長度約247公尺，當場將案件交由水上分局偵辦，並擴大追緝竊嫌到案。

(中時)