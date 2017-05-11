整頓里內資源回收個體戶 北區振興里社區髒亂點變亮點
社區內都有些居民樂以回收廢棄物為業，這些個體戶常因發出的惡臭味，遭鄰里嫌棄，北區振興里與北區區公所合作，找社區環保志工深入各資源回收個體戶整頓環境，將這些個體資源回收戶搖身一變為社區角落的小型社區資源回收場。
每個社區總會有一些拾荒為業的民眾，將各地拾得的瓶罐、廢紙集中堆放在家中，日積月累難免發出惡臭，成為環境的髒亂點，鄰居經過都會摀鼻敬而遠之。
台南市前年發生嚴重登革熱，環保局一直要對這些藏在社區造成汙染源的資源回收個體戶開罰，但也知道這群人多年事已高，生活困苦，賣殘餘的體力，靠著拾荒賺微薄生活費，而罰不下手。
市府改以在每個社區內設置一個資源回收場，直接回收社區居民的廢棄物，此舉又造成與資源回收個體戶爭利的問題。
北區區公所與振興社區合作，思考將資源回收場化整為零，與拾荒者商量，只要願意接受環保志工們幫忙整理家中堆放的回收物，並代為環境美化。就可加入北區區公所的「幸福小站」計畫，官方會幫忙辦活動宣傳，不定時提供小禮品給個體戶轉送給民眾，換取回收品。
70歲的林王錦碧阿嬤，拾荒3年，平時都將回收物堆放在一家廢棄工廠內，經過環保志工整理，搖身一變成為幸福小站，她自己也樂得輕鬆。
北區區公所未來持續輔導更多資源回收個體戶加入，每處都將美化成社區亮點。不再是居民避之唯恐不及的髒亂死角。
(中時)
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