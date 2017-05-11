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夏天海洋味道 鮪魚生魚片吃到飽599只有兩天

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夏天海洋的味道 鮪魚生魚片吃到飽599! 只有兩天！
現切鮪魚刺身。(圖／和食EN)
夏天海洋的味道 鮪魚生魚片吃到飽599! 只有兩天！
生鮪魚竹筍土鍋飯。新鮮醃漬過的生鮪魚肉滿蓋於飯上，而米飯除了加入一貫悉心熬煮的高湯，此次更加進了煮筍片一同炊煮，讓筍子的清甜香毫不保留地完全揉合於每一粒米中。(圖／和食EN)
夏天海洋的味道 鮪魚生魚片吃到飽599! 只有兩天！
酥炸生鮪魚佐紅酒赤味噌。酥炸來自東港的黃鰭鮪的赤身部位，金黃的酥脆外衣，裡頭是由粉紅至嫩白的夢幻漸層，剛好的生熟度，讓脆口酥皮包覆軟嫩肉質，令人驚喜的口感在嘴裡融化。(圖／和食EN)
夏天海洋的味道 鮪魚生魚片吃到飽599! 只有兩天！
鮪魚乳酪醬油漬佐羅勒香油。來自台灣東港的黃鰭鮪，取其赤身部位，將表面微微炙燒，與莫札瑞拉起司一同醃漬於日式醬油中，讓外層沾附醬油香氣。搭配龍鬚菜口感格外清爽，酥炸牛蒡絲也讓口感多了幾分脆口，最後淋上以羅勒、橄欖油、紫蘇葉調製的羅勒香油，山葵提味並放上羅勒葉，吃進口中意外地和諧爽口。(圖片提供：和食EN)

五月是鮪魚的季節，喜歡鮪魚的朋友們，不能錯過和食EN五月限定鮪魚祭，不僅有各式料理，還有精彩刀工秀、會席料理及鮪魚吃到飽的活動！

來自日本的黑鮪魚以及台灣東港產地直送的黃鰭鮪，在料理長巧手下，將鮪魚以生魚片、煮、炸等各種料理方式呈現鮪魚美味，並在和食EN的兩家分店各別推出「鮪魚刀功秀」活動，來自東港的黃鰭鮪，現切現吃，有會席料理也有生魚片吃到飽，讓您美味即時嘗鮮！

和食EN將於5/26晚上7點在SOGO復興館推出精彩的鮪魚刀功秀，鮪魚現切後即以「會席料理」的方式呈現，共有先出、前菜、酒肴、刺身、炸物、燒物、一品、煮物、主菜、食事、甘味，共11到料理，每位僅1,800+10%。

和食EN板橋大遠百店將於5/21&5/28下午3點半推出鮪魚刀功秀活動，並於4點開始祭出「鮪魚生魚片吃到飽」每位只要599+10%，除了生魚片之外，令供應日本白米飯及味增湯，每場預約限定僅70席位，想嘗鮮可要搶快。

(中時)

關鍵字：鮪魚
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