夏天海洋味道 鮪魚生魚片吃到飽599只有兩天
五月是鮪魚的季節，喜歡鮪魚的朋友們，不能錯過和食EN五月限定鮪魚祭，不僅有各式料理，還有精彩刀工秀、會席料理及鮪魚吃到飽的活動！
來自日本的黑鮪魚以及台灣東港產地直送的黃鰭鮪，在料理長巧手下，將鮪魚以生魚片、煮、炸等各種料理方式呈現鮪魚美味，並在和食EN的兩家分店各別推出「鮪魚刀功秀」活動，來自東港的黃鰭鮪，現切現吃，有會席料理也有生魚片吃到飽，讓您美味即時嘗鮮！
和食EN將於5/26晚上7點在SOGO復興館推出精彩的鮪魚刀功秀，鮪魚現切後即以「會席料理」的方式呈現，共有先出、前菜、酒肴、刺身、炸物、燒物、一品、煮物、主菜、食事、甘味，共11到料理，每位僅1,800+10%。
和食EN板橋大遠百店將於5/21&5/28下午3點半推出鮪魚刀功秀活動，並於4點開始祭出「鮪魚生魚片吃到飽」每位只要599+10%，除了生魚片之外，令供應日本白米飯及味增湯，每場預約限定僅70席位，想嘗鮮可要搶快。
(中時)
關鍵字：鮪魚
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