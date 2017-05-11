迎接《神鬼奇航5》回歸！「吃吧」傑克船長雙人套餐享優惠

「吃吧」餐廳剛推出全台首創的底特律披薩。（圖／何書青）

「傑克船長雙人分享餐」有墨魚海鮮細麵可選擇。（圖／何書青）

睽違已久的傑克船長終於重返大螢幕！鄰近西門町電影街的amba台北西門町意舍酒店「吃吧」餐廳，搶搭《神鬼奇航5》的熱潮，即日起至6月15日，週一至週四推出雙人優惠價NT$980+10%(原價NT$1440+10%)的『傑克船長雙人分享餐』，搶攻5月24日將上映的經典巨作《神鬼奇航5》商機。

『傑克船長雙人分享餐』包含：開胃菜－纖維大進擊蘋果沙拉、特製雙色底特律披薩(白醬加勒比海鮮、紅醬田園蔬菜燻雞)、義大利麵(墨魚海鮮細麵或松露風味蘑菇寬麵二選一)、飲品(傑克船長檸檬蘇打或威爾杜納柚子蘇打二選一)；不僅吃的到招牌餐點，其中的特製雙色底特律披薩更是「吃吧」才新推出的一大人氣特色美食。

「吃吧」於四月推出全台首創的「底特律方形披薩」，厚度約2公分，特別進口底特律長方形8X10吋藍鋼烤盤(blue steel pan)及披薩專用烤箱，用含水量較高的義大利披薩專用麵粉製作麵糰，以低溫發酵與摺疊層次揉麵法，讓麵糰鬆軟有彈性並帶出麵香，再將經二次發酵後的麵糰平鋪於烤盤底部，鋪上切達、馬札瑞拉、帕馬森等起司，以及各式豐富餡料，烤後再淋上自製醬料，與傳統義式披薩先塗醬、再放餡料及起司的順序相反。

餡料及淋醬搭配出的豐富滋味是「底特律披薩」最大特色，焗烤後的底特律方形披薩麵皮呈現誘人的金黃色，邊緣起司焦化脆口，最後淋醬的步驟讓底部上緣薄脆、餅皮鬆軟富彈性不濕軟，還能同時吃得到白醬加勒比海鮮和紅醬田園蔬菜燻雞兩種口味。

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「吃吧」餐廳資訊

地址：台北市武昌街二段77號5樓

連絡電話：+886 2 2375 2075

營業時間：

午餐 上午11:30 –下午2:30

下午茶 下午3:00–下午5:00

晚餐 下午5:30 – 晚上9:00

官方網站：amba-hotels.com/tc/ximending/

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