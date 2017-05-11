2船疑海上非法駁油 台中海巡帶回18人

兩船疑似進行海上非法駁油。（圖/陳淑娥翻攝）

油品溢出汙染海域。（圖/陳淑娥翻攝）

台中海巡隊PP2038巡防艇，10日於台中大安溪外24.2浬處，發現1艘印尼籍與大陸籍改裝油船併靠，疑似進行海上非法駁油，經登檢蒐證後，將2船18人押解返隊偵辦。

台中海巡隊表示，5至8月適逢大陸休漁期間，昨日上午9時許，執行海上巡邏勤務時，在大安溪外24.2浬發現1艘總噸位2996噸獅子山籍油輪，與另艘大陸籍99噸改裝油船併靠，疑似正以油管接駁燃油，現場未佈放攔油索，且造成油花噴海域汙染海洋。

台中海巡隊立即登船蒐證，將2船18人押解返隊，全案將依據違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第32條及海洋汙染防治法第30條偵辦。

(中時)